Premišljanje drugačne družbe

Med 15. in 19. junijem bo v Ljubljani festival radikalnih teles​ Spider z naslovom Fantastična matematika. Na Plečnikovem letnem gledališču za Tivolskim gradom, v parku Tivoli in Stari mestni elektrarni bo gostil več kot štirideset izvajalcev plesa, glasbe in performansa iz osmih držav.

Poudarki letošnje edicije so Seek Bromance Samire Elagoz, Koncert Leje Jurišić, Passages Noéja Souliera, Bartlebabe Anne Franziske Jäger in Nathana Oomsa, T-Dance Vere Tussing, Lands of Concert Jije Sohn ter sklop Radikalni pogovori.

»Kot namiguje ime festival radikalnih teles, gre za festival, namenjen predstavitvi in promociji inovativnih ter progresivnih umet­niških zvrsti in praks, ki na mainstream prizoriščih redko najdejo svoje mesto,« je povedal umetniški vodja festivala Matej Kejžar.