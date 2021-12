Presenečenja so še vedno možna

V nadaljevanju preberite:

Čeprav se zdi, da je bilo na področju umetnostne zgodovine in arheologije že bolj ali manj vse raziskano, popisano in do podrobnosti analizirano, se vedno znova pojavljajo presenečenja. Tako je bilo tudi v iztekajočem se letu, ko smo bili priča kar nekaj presenetljivim odkritjem. Nedvomno najpomembnejši preboj na področju arheologije je bilo odkritje »izgubljenega zlatega mesta« pri Luksorju. Na indonezijskem otoku Sulavesi so v eni od kraških jam so odkrili podobo svinje bradavičarke, po štirih letih raziskav so poslikavo datirali v obdobje okoli 45.000 let pred Kristusom, odkritje beneških steklenih kroglic na Aljaski pa dokazuje, da so trgovci preko Beringove ožine trgovali s Severno Ameriko še pred Kolumbom.