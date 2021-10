Pričakovana, a nedopustna neaktivnost

V nadaljevanju preberite:



Prejšnji teden je bila v Gradcu in Mariboru mednarodna konferenca o kulturi gradnje in arhitekturnih politikah Gradimo Evropo. Soorganizacijo so prevzeli avstrijski vladni in strokovni organi ter slovenska zbornica za arhitekturo in prostor, ne pa tudi slovensko ministrstvo za kulturo, ki bi moralo biti med predsedovanjem svetu EU zanjo pristojno. Matevž Čelik poudarja, da gre za sramoten prispevek k vsem zadregam in nesramnostim sedanje vlade, ki se na vseh ravneh trudi spodkopati strokovne postopke.