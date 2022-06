Propaganda v nekdanjem sovjetskem slogu

V nadaljevanju preberite:

Z vojno v Ukrajini se stopnjuje tudi propagandna vojna. Rusi ne izbirajo sredstev, da bi upravičili ali vsaj relativizirali svoja dejanja, med katerimi so tudi vojni zločini. Da bi preusmerili pozornost, so v Muzeju sodobne ruske zgodovine v Moskvi pripravili razstavo Nato: kronika krutosti. Razstava je zelo obsežna in zajema obdobje od leta 1945, ko so Američani odvrgli atomski bombi na Hirošimo in Nagasaki (zveza Nato je bila formalno ustanovljena šele leta 1949), do sedanjega vojaškega spopada v Ukrajini, ki je po mnenju avtorjev razstave pravzaprav prav tako proksi oziroma posredniška vojna med Rusijo in zvezo Nato.