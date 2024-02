Prsi, raznolikost in tekstil

V nadaljevanju preberite:

Konec lanskega in v začetku letošnjega leta so na Dunaju odprli­ več zanimivih razstav, med katerimi izstopajo skupinske, z deli številnih umetnikov z različnih koncev sveta.

Bogate in zanimive razstave obravnavajo pomembna in aktualna vprašanja, kot denimo bogastvo raznolikosti ljudi ter družbeni odnos do ženskih prsi in njegovo spreminjanje, zasluženo pozornost sta dobila tudi keramika in tekstil v sodobni umetnosti.