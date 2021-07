Raperji na čelu protestov

V nadaljevanju preberite:

Analitiki bodo ob nedavnih protestih na Kubi nedvomno razgrnili celo paleto vzrokov za revolt, vključno z zarotniškimi ozadji iz tujine, vendar ni dvoma, da gre tukaj za avtentičen lokalni upor. Na čelu tega so tudi in predvsem kubanski umetniki, ne nazadnje je nekakšna neuradna himna protestov pesem Patria y Vida, Domovina in življenje. To se seveda neposredno navezuje na slogan Patria o muerte, Domovina ali smrt, ki je bil po revoluciji dominanten na Kubi in s katerim je leta 1964 svoj znameniti govor na sedežu Združenih narodov zaključil Che Guevara. Časi so se spremenili in prav na to so s pesmijo, ki je izšla januarja, opozorili glasbeniki Yotuel Romero, Descemer Bueno, Maykel Osorbo, Eliécer Márquez - el Funky in duo Gente de Zona.