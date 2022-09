Na desni in na levi seznami knjig, ki da so neprimerne za učence in študente

V nadaljevanju preberite:

Lani in letos so v pet tisoč šolskih knjižnicah v ZDA prepovedali kar 2500 knjig, tudi v drugih državah si prepovedi in opozorila o dom­nevni neprimernosti nekaterih knjig kar sledijo. Pri tem ne gre za kakšen svetovnonazorski eks­kluzivizem, o takšnih in drugačnih nevarnostih, ki čakajo bralce, grmijo tako na desni kot levi strani političnega spektra.