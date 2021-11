Sem motnja v tem prostoru

V nadaljevanju preberite:

Zakaj so glasbenika in perforerja Marka Breclja poleti razglasili za umrlega? Koliko kupnine pričakuje za svoje umetnine, arhive in predmete in zakaj se je odločil za prodajo? Zakaj ga skrbijo prihodnje koprske lokalne volitve? Pojasnil je tudi, zakaj je Slovenija le »brez-vezna državica Združenih držav Amerike« in kdaj bo svet boljši.