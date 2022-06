Senzacija, ki je ni bilo in se spreminja v škandal

V nadaljevanju preberite:

Razstava z domnevnimi deli velikih avtorjev modernizma, od Edgarja Degasa in Paula Kleeja do Vincenta van Gogha in Pabla Picassa, ki naj bi jo danes odprli v Narodnem muzeju Slovenije, je v strokovni in splošni javnosti sprožila številna ugibanja. Večina strokovnjakov še ni slišala za to zbirko Nika Boljkovca, mnogi dvomijo o avtentičnosti del, na spletnih omrežjih so se razplamtele polemike, številni poznavalci so poudarjali, da so dela precej povprečni ponaredki. Tudi v dveh vodilnih slovenskih muzejskih institucijah so bili do razstave zadržani, čeprav vnaprejšnjih sodb niso hoteli podajati. Tako direktorica Narodne galerije Barbara Jaki kot direktor Moderne galerije Aleš Vaupotič priznavata, da do zdaj za zbirko družine Boljkovac še nista slišala. Glede na kritične pomisleke so se v vodstvu muzeja nato v zadnjem trenutku odločili, da razstavo odpovedo.