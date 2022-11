Simbolično in stvarno uničevanje kulturne dediščine

V nadaljevanju preberite:

Umetnost in ekologija sta že desetletja povezani na različne načine. V zadnjem času se pojavljajo­ nenavadne naveze, pri katerih je umetnost talka ekološkega ­aktivizma, v ospredju so predvsem akcije britanske organizacije Just Stop Oil, ki ima vse več posnemovalcev. Takšen angažma je vse bolj kontraproduktiven, javnost je tem ekscesnim dejanjem vse manj naklonjena, zaradi česar se krha tudi učinkovitost akcij, ki naj bi služile predvsem opozarjanju na prihajajočo kataklizmo.