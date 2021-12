Široka paleta gibalnih raziskovanj

V nadaljevanju preberite:

Festival je odprla predstava Odsev (2019) priznane nemške avtorice Isabelle Schad v soustvarjanju in izvedbi dvanajstih plesalcev, ki se začne dogajati na vrtljivi odrski plošči, kamor plesalke in plesalci vstopajo in izstopajo. Celotna predstava deluje kot izsek prostora in časa, kot neki kvantni univerzum, na katerem se sestavljajo in razstavljajo človeške zgodbe. Čeprav se po navedbi avtorice delo osredotoča na materialnost in postopkovnost telesnosti ter možnosti za to, da se to lahko izkusi, predstava odpira tudi drugačno dimenzijo pogleda.