Slovenci Beograjčane selijo v svet knjig

V sklopu kulturnega programa med predsedovanjem Slovenije svetu Evropske unije je slovensko veleposlaništvo na Trgu republike v Beogradu odprlo premični paviljon, nekakšno knjižnico na prostem. Paviljon, ki so ga slovenskim organizatorjem pomagali oblikovati na tamkajšnji fakulteti za arhitekturo, je nekakšna digitalna knjižnica na prostem.Projekt EuropeReadr, o katerem smo že poročali, je največji kulturni projekt med predsedovanjem svetu EU. Osnovna zamisel je postavitev digitalne platforme z brezplačnim dostopom do 27 knjig evropskih avtorjev s skupno tematiko Prihodnost življenja je v branju.Slovensko veleposlaništvo in beograjska fakulteta za arhitekturo sta projekt v srbski prestolnici nadgradila in izkoristila ustvarjalnost študentov arhitekture za postavitev paviljona, v katerem bodo Beograjčanom skušali približati dela evropskih avtorjev. Ob brezplačnem dostopu do interneta bo obiskovalcem omogočen digitalni dostop do knjig. Za vse mimoidoče, ki prisegajo na vonj papirja, pa so priskrbeli tudi tiskane izdaje. Bralci se bodo lahko sami odločili, ali bodo te brali v paviljonu ali jih bodo brezplačno odnesli domov. Hkrati bodo lahko drugim bralcem v paviljonu pustili svoje knjige, ki so jih že prebrali, tako bo na glavnem trgu v Beogradu nastal prostor za izmenjavo knjig.Paviljon bo predvidoma postavljen do konca oktobra, če bo dopuščalo vreme. V tem času bodo organizatorji skupaj s partnerji tam pripravljali literarne in druge kulturne dogodke.»Z mobilnim paviljonom, ki poleg dostopa do digitalne platforme EuropeReadr s skupno tematiko Prihodnost življenja zagotavlja tudi veliko brezplačno dostopnih knjig, želimo beograjsko javnost vseh generacij opozoriti na to, kako pomembno je branje. V nekaj dneh od odprtja je paviljon postal priljubljena točka na beograjskem glavnem trgu, kjer ljudje posedijo in se vsaj za trenutek preselijo v svet knjige, znanja in domišljije,« nam je po odprtju paviljona povedala, na slovenskem veleposlaništvu v Beogradu svetovalka za kulturo in medije.