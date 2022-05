Slovenija ustvarja vrhunske menedžerje v kulturi

V nadaljevanju preberite:

»Upam, da je naključje, da smo oziroma bomo letos iz Slovenije odšle tri direktorice, pokazalo na dve plati dela na področju kulture. Prva je, da imamo v Sloveniji kakovosten kader, ki je zaželen tudi drugje, druga pa vzbuja skrb, saj odhodi pomenijo tudi, da so boljši pogoji dela drugje, večji izzivi. Vsekakor je nujno, da so razpisi za vodilna mesta, vsaj nacionalnih institucij, v prihodnje tudi v Sloveniji zastavljeni mednarodno. To bi odprlo slovensko kulturno polje ter ga naredilo boljšega, kajti trenutno je slovenska kulturna scena tako v smislu ustvarjanja kot kritike preveč samozadostna. Samozadostnost na drugih področjih nosi pozitivno konotacijo, v umetnosti in kulturi pa ne,« je prepričana Andreja ­Hribernik, direktorica Koroške galerije likovnih umetnosti, ki odhaja v Kunsthaus v Gradec. Zdenki Badovinac, direktorici Muzeja sodobne umetnosti v Zagrebu, pa se bo tam kmalu pridružila Aleksandra Berberih-Slana iz Muzeja narodne osvoboditve Maribor, ki bo vodila Muzej mesta Zagreb.