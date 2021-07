Spomin in pozaba v prostoru

V nadaljevanju preberite:



Raziskovalno-umetniški kolektiv Nonument Group,­ ki ga danes sestavljajo­ Neja Tomšič, Martin Bricelj­ Baraga, Nika Grabar in Miloš­ Kosec, se prek umetniških intervencij in mapiranja ­nonumentov – arhitekture, spomenikov, infrastrukture in javnih prostorov, katerih funkcija in pomen sta se skozi čas preobrazila zaradi družbenopolitičnih sprememb – »ukvarja s procesi spomina in pozabe v prostoru«. Ob tem je – kot dodaja Miloš Kosec – ključno dejstvo, da se »v njihovem dolgem trajanju onkraj uporabe, za katero so bili zamišljeni in zgrajeni, pri nonumentih srečujeta dva narativa: obvladovanje prostora in obenem obvladovanje časa. Tako kot ruševine, ki so bile ravno zaradi svoje odprtosti in retorične gostobesednosti o toku zgodovine vedno najbolj na udaru ideologij in politike, so tudi nonumenti odličen lakmusov papir družbenega odnosa do prostora in časa.«