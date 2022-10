Sprejeti kompromis vzbuja številne pomisleke

V nadaljevanju preberite:

Ko so v državnem zboru 29. septembra s 56 glasovi za in nobenim proti sprejeli spremembe zakonov, ki se nanašata na avtorske in sorodne pravice in kolektivno upravljanje teh pravic, se je Slovenija izognila iz Bruslja zagroženim finančnim sankcijam, saj se je rok za implementacijo dveh direktiv iz leta 2019 iztekel že lani poleti. Prenos direktiv v slovenski pravni red naj bi zagotovil visoko stopnjo varstva imetnikov pravic. Vsi niso zadovoljni.