Sredi kaosa hrepenimo po Kairosu

»V času, ko smo čisto pretreseni od epidemije, ki je tako zavrtela naš način življenja, v času, ko doživljamo vojno, se resno sprašujemo, kolikšno težo imajo besede pisateljev, intelektualcev, filozofov, tudi medijskih strokovnjakov. Kakšen recept lahko ponudijo?« je letošnje mednarodno obmejno srečanje Forum Tomizza uvedla kulturnica in soorganizatorka Irena Urbič.

Letošnji Forum Tomizza, 23. po vrsti, se tradicionalno odvija med Trstom, Koprom in Umagom ter izpostavlja večkulturnost in večjezičnost obmejnega prostora. Osrednji del predstavlja simpozij, ki bo osvetlil tematiko prepleta kaosa in kairosa in bo v četrtek dopoldne v koprski Pretorski palači. Na njem bodo, poleg uvodničarja Milana Rakovca, sodelovali Iztok Osojnik (Ljubljana), Stefano Lusa (Koper), Nora Verde (Zagreb), Agata Tomažič (Ljubljana), Nikola Vučić (Sarajevo) in Gorazd Kovačič (Ljubljana). V okviru srečanja je razpisan tudi večjezični literarni natečaj Lapis Histriae za kratko prozo, na katerega se je tokrat odzvalo več kot dvesto avtorjev. Do sobote pa se bo zvrstila še vrsta spremljevalnih dogodkov – razstav, predstavitev knjig, performansov, literaturnih poti in pesniških nastopov.

Tomizza povezuje ljudi ob meji

Forum Tomizza je nastal na pobudo književnika Milana Rakovca, da bi se ljudje ob meji povezovali na področju umetnosti, kulture, znanosti in medijev ter se pri tem naslonili na pisatelja Fulvia Tomizzo, ki simbolizira »človeško širino severnega Jadrana«. Njegova misel – »istovetim se z mejo« - se nanaša na razumevanje meje kot stičišča kultur in jezikov, ne pa ene ali druge strani.

Organizatorja Foruma Tomizza Neven Ušumović in Irena Urbič; med njima plakat pobudnika srečanja Milana Rakovca. FOTO: Nataša Čepar/Delo

Po besedah Irene Urbič, ki je nagovor nadaljevala v italijanščini, je želja organizatorjev srečanja, da v tem trenutku strahu, ki je zajel svet, ponudijo rešitev ali »pobeg« z besedami njihovih literarnih gostov. »Iščemo točko preobrata; sredi kaosa hrepenimo po Kairosu,« je omenjeno v medijskem gradivu. »Kairos je tudi lahko navdih, uzrtje, ko se nam nekaj posveti, ko nas nekaj razsvetli, ko se nam odprejo nove perspektive,« piše. Irena Urbič je pokazala kopijo reliefa Kairosa, ki je v grški mitologiji upodabljal priložnost – original so odkrili med arheološkimi raziskavami antičnega dela Trogirja v Dalmaciji. Kairosa, ki naoljen beži, si ljudje želijo uloviti, a je spolzek, je pojasnila, tokrat spet v slovenščini.

Na ogled tudi Sosičeva Meja sneženja

»Forum Tomizza postavlja več vprašanj kot odgovorov, je o letošnji temi srečanja v hrvaščini dejal Neven Ušumović, soorganizator srečanja, obenem pa pisatelj, prevajalec in ravnatelj umaške mestne knjižnice. Izpostavil je, da bo v Umagu danes gostovala predstava Slovenskega stalnega gledališča Trst Meja sneženja, ki je nastala izpod peresa nedavno preminulega Marka Sosiča, na oder pa jo je postavil Goran Vojnović. Ta je Sosiča zdaj tudi nasledil na čelu literarne natečajne komisije Lapis Histriae.

Že včeraj pa je v koprski Loži italijanistka Lara Sorgo predstavila literarno perspektivo o identiteti in pripadnosti skozi italijansko književnost v Istri. Vse dogodke je mogoče spremljati v neposrednem prenosu na FB profilu in You tube kanalu Foruma Tomizza.