Stritarjeva nagrada letos Muanisu Sinanoviću

Stritarjevo nagrado, ki jo mladim literarnim kritičarkam oziroma kritikom podeljuje Društvo slovenskih pisateljev, je na nocojšnji prireditvi v Rogaški Slatini prejel Muanis Sinanović. Žirija je v utemeljitvi zapisala, da je nagrajen zaradi »svojega konsistentnega kritiškega dela, ki ga zaznamujejo tudi zareze in prenavljanje lastnih pristopov«.

Kot piše v utemeljitvi, je ena od najbolj opaznih kvalitet njegovih kritik t. i. nesamoumevna kontekstualizacija, pa naj bodo to različne literarno-umetnostne tradicije ali pa teoretično filozofski okviri. »Za to je potrebna tudi določena osebna senzibilnost, ki si jo Sinanović kot kritik tudi dopusti«.

»Njegove kritike zaznamuje prepoznaven slog, ki potrpežljivo artikulira večplastnost tako literarnega dela kot konteksta, v katerem se nahajata literatura in kritik sam,« je v utemeljitvi med drugim zapisala komisija za Stritarjevo nagrado, ki so jo letos sestavljali predsednik Robert Kuret kot lanskoletni nagrajenec, Veronika Šoster in Zoran Pevec.

Muanis Sinanović (1989) je avtor štirih pesniških zbirk, knjige esejev in kratkega romana. Za poezijo je prejel nagrado slovenskega knjižnega sejma za najboljši prvenec (2012) ter kritiško sito (2021). Piše predvsem literarne in filmske kritike. Prve večinoma objavlja v reviji LUD Literatura ter na portalu Vrabec Anarhist, druge pa v revijah Ekran in Kino ter na radiu Ars. Eseje, kjer premišljuje družbene in umetnostne pojave, objavlja v revijah Razpotja, Maska, Gledališki list in drugih. Deloval je na Radiu Študent, sourejal revijo I.D.I.O.T., portal Kriterij.si ter knjižno zbirko Nova znamenja.

Društvo slovenskih pisateljev (DSP) je Stritarjevo nagrado v okviru letošnjega festivala Pranger podelilo že 25. leto zapored za izredne dosežke na področju literarne kritike mlajših generacij.

Muanis se nocojšnje podelitve v Aninem dvoru v Rogaški Slatini ni mogel udeležiti, je pa v zahvalnem pismu ugotavljal, »da je treba kljub rahlemu izboljševanju, opozoriti na sistemsko nezadostnost pri podpori kritiškega poklica«, so njegove besede povzeli organizatorji.

Festival Pranger, ki je tudi v 19. izvedbi povezal Ljubljano in Rogaško Slatino, poteka med 6. in 9. julijem. Konceptualna razprava na temo Poezija jeza pa bo oktobra.