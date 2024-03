Svoboda izražanja ne sme biti pogojena

V nadaljevanju preberite:

»Suzana Tratnik, nekdanja članica ekipe, je poudarila, da se je z Rdečimi zorami ponovno začelo govoriti o feminizmih, sploh po tem, ko je zamrl Ženski center, saj so se feministične iniciative iz osemdesetih razpršile v nevladne organizacije.« Danes so teme nekoliko, a ne drastično drugačne, saj se družba ni spremenila do te mere, pravijo organizatorji. »Še vedno slišimo grozljive seksistične in sovražne izjave javnih oseb, kar zelo dobro izpostavlja antinagrada bodeča neža, ki jo izvajamo v sodelovanju s portalom spol.si, še vedno obstajajo dela, ki so podplačana glede na spol, še vedno je v družbi prisotna mizoginija, lesbo-, bi-, homo-, transfobija, še vedno se dogajajo femicidi in kultura posilstva je (institucionalizirana) norma.«