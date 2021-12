Tek za izmuzljivo normalo

V nadaljevanju preberite:



Ministrstvo za kulturo je tudi letos korenito drugačilo slovensko kulturno sredino, priča smo bili številnim kadrovanjem, načrtnemu in vztrajnemu spreminjanju področja medijev, spopadu z nevladnimi organizacijami ter samozaposlenimi. Videti je, da je minister Vasko Simoniti v sporu s celotno diagonalo, žal najpogosteje s posamezniki in institucijami, ki bi jih moral ščititi. Kako je leto 2021 preobrazilo in zaznamovalo slovensko industrijo srečanj, muzejsko in galerijsko dejavnost ter glasbeno, filmsko, gledališko, literarno in likovno produkcijo?