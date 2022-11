Tokratni moto je ljubezen in mir

V nadaljevanju preberite:

Ob deseti obletnici največjega neodvisnega razstavišča za sodobno umetnost Kibla Portal je 20. festival Kiblix še toliko bolj širokopotezno zastavljen, naslov pa se tokrat glasi Ljubezen in mir. Kot kuratorka je ob Petru Tomažu Dobrili pri pripravi projekta sodelovala tudi prezgodaj preminula predsednica kulturno-izobraževalnega društva Kibla Aleksandra Kostič. Tokrat je v ospredju produkcija mreže RUK, Kiblix 2022 se utemeljuje kot platforma te mreže centrov raziskovalnih umetnosti in kulture, ki jo od leta 2019 poleg Kible sestavljata še Delavski dom Trbovlje in PiNA iz Kopra. Gre za prerez ustvarjalnosti pilotnih projektov, produkcije, rezidenc in delavnic ter tudi gostovanj umetnikov v zadnjih treh letih.