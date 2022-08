Trmasto kljubujejo že enaindvajset let

V nadaljevanju preberite:

Skupina Katalena je včeraj z nastopom v Mariboru začela obsežno poletno turnejo, ki jo bo do 21. septembra popeljala na vse konce Slovenije. Skupina sodi v vrh domače glasbene ponudbe že več kot dve desetletji, navdušuje s spret­nim prepletanjem ljudske glasbe in drugih glasbenih stilov, predvsem jazza in rocka. Tudi njihovi albumi so nekaj posebnega, tematsko zaokrožene zgodbe. Doslej so izdali devet plošč, zadnjih pet pri založbi Pivec. Pogovarjali smo se z ustanovnim članom in baskitaristom skupine Tiborjem Miheličem ­Syedom.