Trubar in Prygl med uglednimi evropskimi humanisti

V koprodukciji Cankarjevega doma in Goethejevega inštituta Ljubljana s pomočjo Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v veliki sprejemni dvorani Cankarjevega doma gostuje predstavitev izbranih humanistov iz več kot 20 evropskih držav, iz vsake po dva, z naslovom Evropa – dediščina humanistov. Slovenijo zastopata Primož Trubar in Avguštin Prygl.