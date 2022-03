V Mariboru se začenja četrta izdaja platforme Trigger

V Mariboru se danes začenja četrta izdaja platforme za internacionalizacijo sodobnih uprizoritveni praks Trigger. Dogodki bodo potekali še v Ljubljani, do sobote pa bo 23 programerjem najprestižnejših evropskih festivalov svoja dela predstavilo skoraj 50 ustvarjalk in ustvarjalcev slovenske neodvisne scene.

Program Trigger 2022 se bo dopoldne začel na Intimnem odru GT22 s ciklom gledaliških esejev Takorekoč: Blaž Šef: Pet načrtov mikroglobalizacije.

Sledila bo okrogla miza Decentralizacija gradnje občinstva: izkušnje in navdihi. Kot je na ponedeljkovi novinarski konferenci povedala Alma R. Selimović iz Bunkerja, ki bo okroglo mizo moderirala skupaj z Niko Bezeljak, je decentralizacija eden od ključnih konceptov demokratizacije in dostopnosti kulture oziroma umetnosti. Ker pa v Sloveniji, kar se tiče politike, decentralizacija ostaja na deklarativni ravni, na okrogli mizi ne bo toliko pogovora o sistemskih rešitvah, ampak se bodo osredotočili na že obstoječe prakse ter možnosti, ki so prepoznane kot potenciali, da bi se znotraj sektorja sami začeli povezovati in udejanjati decentralizacijo.

Na okrogli mizi bodo sodelovali Tamara Bračič Vidmar iz Bunkerja, Miha Firšt iz Hiše kulture Celje, Anja Koleša iz Doma kulture Kamnik in Nina Ukmar iz Kosovelovega doma v Sežani. Sledila bo razprava, s katero bodo deloma nagovorili tudi domačo javnost – selektorje in programerje kulturnih domov, kulturnih organizacij in tudi učitelje v šolah.

Platforma Trigger je nastala leta 2019 z željo, da prostor slovenske neodvisne produkcije odprejo mednarodnim gostom ter omogočijo lokalnim umetnikom na domačem terenu stik z mednarodnim okoljem. Glavni strateški cilj platforme je izboljšati konkurenčne možnosti za slovenske umetnike na mednarodnem trgu, izboljšati položaj za slovenske producente s področja neodvisne uprizoritvene produkcije ter izboljšati možnosti distribucije neodvisne produkcije s področja uprizoritvenih umetnosti, nacionalno in mednarodno.

Skozi platformo razvijajo tri programske stebre, pri čemer je programska koordinatorka platforme Barbara Poček na novinarski konferenci kot najpomembnejšega izpostavila showcase program sodobne neodvisne uprizoritvene produkcije, na katerem se predstavijo produkcije, za katere programski svet oceni, da so zanimive za mednarodno okolje. Letos je v programu deset predstav, dva pogovora (artist talk) in projekcija filma.

Drugi programski steber je današnja okrogla miza in tretji diskurzivni program, ki letos odpira vprašanje prihodnosti mednarodnega sodelovanja in umetniške distribucije pod novimi pogoji, ki so jih prinesle zdravstvene, ekološke in socialne krize.

Platformo Trigger Gledališče Glej razvija skupaj s Centrom za kreativnost, Bunkerjem, Mestom žensk, Momentom, Pekinpahom ter Slovenskim mladinskim gledališčem in Masko – program Nove pošte. Showcase vsako leto vključuje tudi predstave drugih producentov iz Slovenije. Letos bodo tako, denimo, pokazali produkcije zavodov Delak, Emanat in Sploh.