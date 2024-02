V mestu se še zmeraj najde seks

V nadaljevanju preberite:

Londonska dvorana Palladium je bila v sredo zvečer zapolnjena do zadnjega sedeža. Več kot 2200-glavo občinstvo, več kot devetdesetodstotno damsko in različnih generacij, je prišlo pogledat, kaj bo povedala Candace Bushnell v šovu Resnične zgodbe o seksu, uspehu in Seksu v mestu. Petinšestdesetletna zvezdnica z 90-minutno predstavo z enim odmorom prihaja v bližino: v dvorani Stalnega gledališča Furlanije - Julijske krajine Il Rossetti v Trstu bo nastopila 23. ­februarja zvečer.