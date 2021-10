V pričakovanju 75-letnice muzeja

V nadaljevanju preberite:

Letošnjo sedemdesetletnico je Tehniški muzej Slovenije (TMS) v Bistri »praznoval« v kulturnozgodovinskem objektu nekdanjega srednjeveškega samostana, ki nikoli ni bil celovito prenovljen za potrebe muzejskega razstavnega prostora, uprava, kustosi, konservatorsko-restavratorska služba ter tehnične službe in depoji pa so razpršeni­ na različnih lokacijah. Povsem drugače naj bi bila videti 75-let­nica tega muzeja, do takrat naj bi bila končana celovita obnova samostansko-grajskega kompleksa, ob tem naj bi uredili še nekaj novih kapacitet ter predstavili prenovljen in dopolnjen razstavni program. Res imajo številne evropske prestolnice velike in atraktivne tehniške muzeje, in to ne zgolj na Dunaju, v Münchnu in Parizu, tudi Madžari in Srbi načrtujejo takšen megaprojekt, vendar bodo po besedah Barbare Juršič v TMS nadvse zadovoljni tudi z obnovo Bistre.