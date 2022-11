Blatni vrelci razkrili najmanj 24 antičnih bronastih kipov

Italijanski arheologi poročajo o odkritju z območja blatnih vrelcev v kraju San Cascianu dei Bagni v okolici Siene v italijanski Toskani, ki bo poznavanje antičnega kiparstva razširilo z najmanj 24 bronastimi kipi. Odkritje je glede na redkost ohranjenih antičnih bronastih plastik večjih dimenzij izjemno.

Kot poroča Ansa, gre za kipe, ki so se zaradi blata in vroče vode v antičnih bazenih, ki so veljali za svete, odlično ohranili skozi dve tisočletji. Odlikuje jih prefinjena izdelava, pet med njimi pa je visokih skoraj meter. Celoto označujejo za votiven depozit s predmeti od približno 2. stoletja pred našim štetjem do 1. stoletja našega štetja. Okvirno od časa vključevanja etruščanske družbe v starorimski državni okvir.

FOTO: Italijansko ministrstvo za kulturo/AFP

Božanstva, matrone in cesarji

Kipi prikazujejo predvsem božanstva, ki so jih častili v antičnem predniku današnjega San Casciana dei Bagni. Omenjajo upodobitve Apolona in Higieje pa tudi kip efeba in portrete matron, cesarjev ter mladeničev.

»Gre za odkritje, ki bo na novo napisalo zgodovino, angažiranih je že več kot 60 strokovnjakov z vsega sveta,« je izjavil arheolog Jacopo Tabolli z Univerze za tujce v Sieni, ki vodi ta projekt. Odkritje je označil za »absolutno edinstven zaklad«, ki ob kipih zajema tudi veliko količino etruščanskih in latinskih napisov, ob tem pa tudi na tisoče kovancev ter zanimivih rastlinskih elementov.

Najdišče si je ogledal tudi minister za kulturo Gennaro Sangiuliano iz nove italijanske vlade. »Gre za izjemno najdbo, ki še enkrat potrjuje, da je Italija dežela neizmernih, edinstvenih zakladov,« je povedal.

FOTO: Italijansko ministrstvo za kulturo/Reuters

FOTO: Italijansko ministrstvo za kulturo/AFP

FOTO: Italijansko ministrstvo za kulturo/AFP

FOTO: Italijansko ministrstvo za kulturo/Reuters