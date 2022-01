Več denarja za kulturo, manj za nevladnike

V nadaljevanju preberite:

Nevladne organizacije – zavodi­ in društva – s področja uprizoritvenih umetnosti se odzivajo na odločbe, ki jim jih je ministrstvo za kulturo poslalo v zvezi z njihovo prijavo na štiriletni programski razpis za kulturne programe v umetnosti. Med tistimi,­ ki naj ne bi prejeli sredstev, so umetniški svet Gledališča Glej, Zavod Maska, Zavod Delak, Zavod Emanat, Mesto žensk in Nomad Dance Academy Slovenija, po navedbah Društva Asociacija pa še Ljudmila, LokalPatriot in številni drugi