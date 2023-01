Več kot 30.000 predmetov slovenske dediščine

V nadaljevanju preberite:

Slovenski etnografski muzej (SEM) letos praznuje stoletnico obstoja. Ob jubileju načrtujejo postavitev nove stalne razstave Človek in čas, izid monografije o muzeju, več lastnih in gostujočih občasnih razstav, z razstavo in zbirkami bo muzej gostoval tudi v tujini. Praznično leto muzeja bo potekalo s sloganom SEM 100 let: Praznujmo skupaj!. Osrednji dogodek bo junija, ko bodo na ploščadi pred muzejem in v muzeju pripravili kulturni program za najširšo javnost, s koncertom in instalacijo ter dnevom odprtih vrat s prostim vstopom. Sicer pa bodo razstavno dejavnost v muzeju že ta mesec začeli z razstavo Belo zlato: zgodbe o bombažu.