Za zbirko soustanovitelja Microsofta na dražbi iztržili 1,5 milijarde evrov

Kljub recesiji, gospodarskim težavam in visoki inflaciji trg umetnin še vedno cveti. To je dokazala tudi dražba avkcijske hiše Christie's, kjer so za zbirko pokojnega Paula Allena, soustanovitelja podjetja Microsoft, iztržili kar 1,5 milijarde evrov. Izkupiček je kar tretjino večji od pričakovanj, sicer pa gre za rekorden iztržek za zbirko zasebnega kolekcionarja.Kar nekaj rekordov je bilo postavljenih tudi pri prodaji del posameznih avtorjev; dvajset del je bilo prodanih po do zdaj najvišjih cenah, pet umetnin je preseglo mejo sto milijonov evrov.