Veličasten zaključek največjega festivala doslej

Jutri bo v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma sklepni koncert jubilejne 70. izvedbe osrednje slovenske poletne prireditve Ljubljana Festival. Uradnemu zaključku bo sledilo nekaj zanimivih dogodkov, ki so jih danes na tiskovni konferenci v ljubljanskih Križankah predstavili direktor festivala Darko Brlek, producent Jure Franko in vodja Mini teatra Robert Waltl.

Brlek je razkril, da je bila letošnja izvedba festivala največja in najdražja doslej, stala je namreč več kot šest milijonov evrov, kar bi bilo brez izdatne pomoči ljubljanske mestne občine malone neizvedljivo, saj sta prav posluh in podpora župana zagotovila približno polovico sredstev. V nadaljevanju smo izvedeli, da smo tokrat lahko obiskali več kot sto prireditev, na katerih je nastopilo 6000 umetnikov iz več kot 50 držav. Dogodke je obiskalo več kot 50.000 ljudi. Prihodnje leto bo festival potekal med 21. junijem in 3. septembrom, med izstopajočimi gosti bo orkester Gewandhaus iz Leipziga.

Jutrišnjemu uradnemu zaprtju festivala z Dunajskimi filharmoniki pod taktirko maestra Esa-Pekke Salonena bo sledilo nekaj neuradnih, a vendarle zanimivih dogodkov. Jure Franko je predstavil glasbeni spektakel skupine Dinamitka, ki jo sestavljajo prekaljene pevke Damjana Golavšek, Simona Vodopivec Franko in Alenka Godec. V Križankah bodo 18. septembra izvedle koncert, ki bo svojevrsten spomin na izjemno uspešen muzikal Mamma Mia!. Med gosti bodo Tomaž Domicelj, Gojmir Lešnjak - Gojc, Patrik Greblo ter plesalci iz plesne skupine Bolero. Večer bosta povezovala Jure Sešek in Marjan Bunič.

Že nekoliko prej, v ponedeljek, 12. septembra, bo v poletnem gledališču Križank premierno uprizorjena tamburaška opera V objemu Lahinje, ki sta jo ustvarila libretist Janez Doltar in avtor glasbe Gregor Gregorc. Na tem prizorišču bodo tudi ponovitve uprizoritve Penelopiada, ki jo je po romanu Margaret Atwood ustvarila Livija Pandur.

Veliko zaslug za uspeh festivala ima tudi podporno osebje. Foto Andrej Predin

Veliko pozornosti je pritegnila tudi napoved odmevne uprizoritve Vsi ptice, ki jo je po dramskem tekstu Wajdija Mouawada režiral Ivica Buljan. Predstavo z zvezdniško zasedbo je na sklepni tiskovni konferenci včeraj zaradi odsotnosti režiserja predstavil Robert Waltl, ki v predstavi tudi nastopa. Oder si deli z Mileno Zupančič, Ivom Banom, Natašo Barbaro Gračner, Sašo Pavlin Stošić, Aleksandro Balmazović, Joséjem, Galom Oblakom in Lino Akif. Na zadnjem Borštnikovem srečanju je predstava dobila dve nagradi, besedilo pa je lani dobilo nagrado za najboljši evropski dramski tekst.