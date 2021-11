Vlada omogočila javne kulturne prireditve tudi na odprtih prostorih

Z novo spremembo odloka za obvladovanje okužb s koronavirusom bodo javne kulturne prireditve ob izpolnjevanju pogoja PCT, uporabi zaščitnih mask in razdalji možne tudi na odprtih javnih površinah s sedišči. Vlada ga je spremenila le nekaj dni zatem, ko je prireditve omogočila samo v zaprtih prostorih s fiksnimi sedišči in naletela na neodobravanje.

Odlok, po katerem bi se javne kulturne prireditve lahko izvajale le v zaprtih javnih prostorih s fiksnimi sedišči, je začel veljati v ponedeljek, odločevalci pa so od takrat že prejeli nekaj pozivov k spremembi tega ukrepa. Društvo Asociacija, ki združuje nevladne organizacije in samostojne ustvarjalce v kulturi, ga je označila za nesmiselnega in nepremišljenega, zato je vlado in ministrstvo za kulturo pozvala, naj ga prekličeta.

Podobno so se odzvali tudi koncertni organizatorji v gospodarsko interesnem združenju GIZ KOS, saj je epidemija močno načela koncertno dejavnost. V pozivu odločevalcem so zahtevali, naj do 1. decembra odpravijo pogoj obveznih fiksnih sedežev in dovolijo stoječe občinstvo brez fizične distance, s tem pa polno zasedenost v zaprtih prostorih ob preverjanju pogoja PCT. Pozvali so tudi, naj pod enakimi pogoji omogočijo tudi prireditve na odprtih javnih površinah.

Zaradi ukrepa so v tem tednu odpovedali koncert Andree Bocellija, ki je bil predviden 20. novembra v Stožicah in ga, podobno kot lani, prestavili na prihodnje leto. Za sledeče mesece pa upanje po besedah Mitje Prezlja polagajo v jamstveno shemo, o kateri so se dogovarjali z gospodarskim ministrstvom in po kateri bi bili upravičeni do državne podpore v primeru odpovedi koncertov ali zmanjšane kapacitete obiskovalcev. Upajo, da bo zaživela z decembrom, ko je prijavljenih več kot 170 prireditev.

Po Prezljevih besedah so namreč koncerti zasebnih organizatorjev zaradi ukrepa, ki zmanjšuje kapaciteto prostorov, finančno neizvedljivi, saj se pri tem soočajo tudi s stroški najema dvorane. »Javni zavodi imajo tu manjši problem, ker so večinoma lastniki dvoran,« je povedal.

Prezelj pričakuje, da se bodo z Asociacijo in industrijo srečanj, kamor sodijo tudi sejemski dogodki, dogovorili za skupni poziv, da pristojni najdejo takšne ukrepe, ki še vedno nudijo varnost pred okužbo na prireditvah ter obenem omogočajo njihovo izvedbo. Kot je še povedal, pa se dogovarjajo tudi, da bi bili koncertni organizatorji zastopani v gospodarski zbornici kot sekcija znotraj industrije srečanj.

Organizatorji Slovenskega knjižnega sejma, ki se bo začel 23. novembra, so se po tem, ko je vlada dovolila prireditve samo v zaprtih prostorih s fiksnimi sedišči, že odločili, da ga prestavijo na splet. Ali se bodo zaradi novega odloka premislili, pa ta hip še ni jasno. Predsednik upravnega odbora sejma Miha Kovač je za STA povedal, da trenutno nima odgovora na to vprašanje, saj je v sejem vpetih več deležnikov, med njimi zbornica založnikov in knjigotržcev pri GZS ter Cankarjev dom. Je pa napovedal možnost novinarske konference v prihodnjem tednu.

Z novo spremembo odloka, ki je začela veljati danes, je vlada odločila, da so prireditve dovoljene tako v javnih zaprtih prostorih in odprtih površinah s sedišči, če obiskovalci izpolnjujejo pogoj PCT in uporabljajo zaščitno masko. V primeru fiksnih sedišč mora biti med udeleženci eno sedišče prosto, v primeru postavljenih sedišč pa 1,5 metra razdalje.