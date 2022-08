Vlečni konji kulturno-umetniškega sektorja

V nadaljevanju preberite:

Slovenski prostor se ponaša z izvrstnimi kulturnimi menedžerji, toda zaradi slabih delovnih razmer, podplačanosti in političnega kadrovanja mnogi izmed njih odidejo v tujino, področje pa trpi tudi zaradi številnih administrativnih ovir ter pomanjkanja (formalnega) izobraževanja in usposabljanja.

Po mnenju Renate Zamida so ob vrhunskih ustvarjalkah in ustvarjalcih dobre kulturne menedžerke in menedžerji, ki delujejo bodisi v nevladnem ali v javnem sektorju, vlečni konji celotnega sektorja. »So tudi tisti, ki lahko relevantno ocenijo vpliv kulturne politike na pogoje ustvarjanja in upravljanja ter na kulturni razvoj, zato menim, da jih je v ustvarjanje kulturne politike 'v realnem času' treba vključevati bolj kot doslej in se na ravni odločevalca nasploh več ukvarjati s sodobnimi kulturnopolitičnimi praksami in modeli,« je dodala.