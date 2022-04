Vrhunski prevodi mladinske književnosti

Društvo slovenskih književnih prevajalcev prvič podeljuje nagrado za vrhunske prevode mladinske književnosti, poimenovano po prezgodaj umrlem prevajalcu in uredniku Vasji Cerarju. Letos jo bodo podelili v kategoriji slikanic, komisija v sestavi Mateja Seliškar Kenda, Nada Grošelj in Julija Potrč Šavli pa je že izbrala finaliste.

To so Igor Saksida in Barbara Pregelj za prevod zbirke Federica Garcíe Lorce 12 pesmi, Milan Dekleva za prevod slikanic v verzih Lev v srcu in Veveričji prepir Rachel Bright in Aleksandra Kocmut za prevod zbirke Divja simfonija Dana Browna. Lorca je eden najbolj znanih španskih pesnikov, manj znano pa je najbrž dejstvo, da je pisal tudi pesmi za otroke. V slovenščini smo dobili prevod njegove otroške poezije 12 pesmi, ki se, kot je sploh značilno za Lorcovo poezijo, naslanjajo na ljudsko pesniško in glasbeno tradicijo, tako da je njihova zvočna podoba zelo pomembna. Prevajalca sta to upoštevala in z odliko uporabila tako rime kot asonance, ki so pri Lorci še posebej pogoste. Prav tako jima je po vsebinski plati uspelo v slovenščino preliti motive iz izvirnika in na njih graditi, da sta jih še bolj približala slovenskim bralcem.

Milan Dekleva verzna besedila za najmlajše bralce najpogosteje prevaja z izrazito natančnostjo in jih duhovito prenese v slovensko kulturno okolje. To velja tudi za slikanici Lev v srcu in Veveričji prepir mlajše angleške avtorice Rachel Bright in ilustratorja Jima Fielda, ki ju v prevodu odlikujeta rahločutnost in pronicljiva povezanost z izvirnikom. V obeh knjigah prevajalec spretno ohranja pesniško širino izvirnika že v sami metrični strukturi, ki ji sledi od prvega do zadnjega verza. Virtuoznost prevodov se izkazuje tudi v melodičnosti jezika, ki pa nikoli ne deluje prisiljeno, ampak povsem naravno in neizumetničeno.

Prevod knjige Dana Browna je formalno zvesta odslikava izvirnika. Prevajalka Aleksandra Kocmut je verodostojno poustvarila tudi avtorjevo besedno igrivost in inovativnost. Poigravanje z besedami sicer ni poustvarjeno povsod, vendar nam živo in verodostojno prenese ton originala. Po drugi strani se prevajalka od Brownove ubeseditve občasno tudi odmakne, kakor pač v slovenščini narekujejo sobesedilo in čut za duhovitost ali rima, toda ti odmiki, čeprav včasih drzni, so vselej dobro premišljeni in skladni s pomenom izvirnika. Prejemnika oziroma prejemnico nagrade bodo razglasili 13. junija na odprtju festivala Slovenski dnevi knjige v Mariboru.