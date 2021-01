Vzpostavljanje dialoga med novim in starim

V nadaljevanju preberite:



- Bourse de Commerce, nekdanja pariška borza, ki jo je obnovil ter prenovil sloviti japonski arhitekt Tadao Ando, bo od 23. januarja hranila obsežno umetniško zbirko Pinault Collection.



- Pinault in Ando sta sodelovala že prej – Pinault Collection namreč domuje že v beneških muzejih Palazzo Grassi in Punta della Dogana, pod Andovo taktirko prenovljenih v letih 2006 in 2009 –, toda obnova je bila vse prej kot lahka, predvsem pa obsežna in dolgotrajna.



- Razstave, ki bodo zapolnjevale 6800 kvadratnih metrov modularne površine, deljene na posamične prostore v velikosti od 100 do 600 kvadratnih metrov ali – za monumentalnejše projekte – uporabljene kot celota, bodo vključevale fotografijo, slikarstvo, kiparstvo, video in instalacije.