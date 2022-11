Z današnjim svetom Plečnik ne bi bil zadovoljen

V nadaljevanju preberite:

Razstava Universum Plečnik: Od delavnice do mita, ki jo bodo v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje odprli nocoj, reflektira Plečnikovo bogato zapuščino in doslej manj izpostavljene teme. Hkrati je dokaz, da je MAO, eden od najstarejših muzejev arhitekture in oblikovanja v Evropi – letos slavijo 50-letnico delovanja –, v odlični kondiciji.

Plečnikova dediščina skupnostnih in javnih prostorov se skozi arhivske načrte, makete, skice in fotografije – mnoge so v Ljubljani na ogled prvič – na tej razstavi razkriva kot kompleksna in celostna vizija povezanega sveta. Več o tem je povedal sokustos, direktor MAO Bogo Zupančič.