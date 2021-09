Zemljevid preteklosti in prihodnosti

V nadaljevanju preberite:



Ljubljanski grafični bienale velja za najstarejšo prireditev, ki je vse od leta 1955 sistematično vrednotila in promovirala tako slovensko kot tujo grafično produkcijo, leta 2001 pa s prehodom v postmedijsko epoho začela delovati na presečišču raznovrstnih umetniških praks, znanosti, tehnologije, teorije in popkulture. Med 10. septembrom in 21. novembrom bo na številnih lokacijah v Ljubljani potekal že 34. grafični bienale Ljubljana; v produkciji MGLC bo z naslovom Iskra Delta predstavljal predvsem mlajše ustvarjalce iz srednje in vzhodne Evrope, ki v svojih praksah uporabljajo moč fikcije, špekulativnega oblikovanja, larpinga, videoiger, interneta, popa in novih tehnologij