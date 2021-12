Znani dobitniki Prešernovih nagrad

Prešernovo nagrado prejmeta klasični filolog in prevajalec Kajetan Gantar ter muzikolog in dirigent Mirko Cuderman.

Muzikolog in dirigent Mirko Cuderman FOTO: Igor Zaplatil/Delo

Nagrado Prešernovega sklada leta 2022 prejmejo ustvarjalci pesnica in pisateljica Anja Štefan za literarno ustvarjalnost v zadnjih treh letih, posebej za zbirko pravljic Tristo zajcev, za pesniško zbirko Imam zelene čeveljčke in avtorsko pravljico Zajčkova hišica, dramska igralka Jette Ostan Vejrup za več premiernih vlog v zadnjih treh letih, skladatelj Damijan Močnik za ustvarjalni opus vokalne in vokalno-instrumentalne glasbe v zadnjih treh letih, sopranistka Andreja Zakonjšek Krt za vlogo Amelie v Verdijevem Simonu Boccanegri in vlogo Marguerite v Gounodovem Faustu, slikar Dušan Kirbiš za razstavo O izvoru podob v Galeriji mesta Ptuj, režiserka ter avtorica animiranih filmov Špela Čadež za režijo animiranega filma Steakhouse.

Upravni odbor Prešernovega sklada sestavljajo: predsednik izredni član SAZU dr. Jožef Muhovič, akad. slikar, likovni teoretik, dr. filozofije, univ. profesor, podpredsednica Bernarda Fink Inzko, mezzosopranistka, koncertna in operna pevka, ter člani: dr. Rok Andres, dramaturg, scenarist in gledališki kritik, Lovrenc Blaž Arnič, dirigent in glasbeni pedagog, Marko Cotič, arhitekt in publicist, Barbara Drnač, plesalka, koreografinja, televizijska voditeljica, ddr. Igor Grdina, zgodovinar, literarni zgodovinar, libretist, znanstveni svetnik, Katarina Klančnik Kocutar, dramaturginja, novinarka, direktorica mariborskega Lutkovnega gledališča, Mateja Komel Snoj, komparativistka, lektorica, prevajalka, akademik dr. Janko Kos, književni teoretik, literarni komparativist, zgodovinar in kritik, upokojeni univ. profesor, Ženja Leiler Kos, dolgoletna novinarka, nekdanja direktorica direktorata za medije pri Ministrstvu za kulturo, aktualna direktorica Slovenske kinoteke, dr. Jože Možina, zgodovinar, avtor dokumentarnih filmov, sociolog, publicist, novinar, Jurij Paljk, pesnik, pisatelj, novinar, odgovorni urednik slovenskega tednika Novi glas v Italiji, dr. Robert Simonišek, umetnostni zgodovinar, pesnik, literarni kritik in pisatelj, ter dr. Sonja Weiss, klasična filologinja, prevajalka, univ. profesorica.

»Prešernova nagrada se podeli ustvarjalki oziroma ustvarjalcu, ki je s svojimi vrhunskimi umetniškimi dosežki v okviru svojega življenjskega opusa trajno obogatil slovensko kulturno zakladnico. Nagrada Prešernovega sklada pa ustvarjalki oziroma ustvarjalcu za vrhunske umetniške dosežke, ki so bili javnosti predstavljeni v zadnjih treh letih pred podelitvijo nagrad in pomenijo obogatitev slovenske kulturne zakladnice,« so še sporočili z ministrstva za kulturo.