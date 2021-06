Znani Levstikovi nagrajenci

Levstikova nagrada sodi med najbolj pomembne domače knjižne nagrade. Foto Mediaspeed

Mladinska knjiga je razglasila letošnje Levstikove nagrajence. Levstikovo nagrado za življenjsko delo za izvirno leposlovje prejme pesnik in pisatelj, Levstikovo nagrado za življenjsko delo za izvirne knjižne ilustracije pa ilustratorka. Levstikovo nagrado za izvirno leposlovno delo 2021 prejme pesnikza knjigo Fantek in punčka, ki jo je ilustrirala, Levstikovo nagrado za izvirne ilustracije 2021 pa ilustratorka Ana Zavadlav za ilustracije v knjigi ObiskLevstikova nagrada je najstarejša povojna založniška nagrada, Mladinska knjiga jo podeljuje od leta 1949. Namenjena je slovenskim pesnikom, pisateljem in ilustratorjem za izvirna leposlovna dela in izvirne knjižne ilustracije za otroke in mladino, ki so bili po mnenju strokovnih žirij najboljši dosežki v preteklih dveh letih in so izšli pri založbi Mladinska knjiga. Ob petdeseti obletnici prve podelitve Levstikovih nagrad je Mladinska knjiga uvedla še nagrado za življenjsko delo. Prejemniki teh nagrad imajo simbolično obeležje (plošče z imeni) pod arkadami pred knjigarno Konzorcij. Dve novi plošči sta bili odkriti po današnji novinarski konferenci.Nagrajenci prejmejo finančno nagrado: za izvirno leposlovno delo in ilustracije v višini vsak po 2000 evrov neto, nagrajenca za življenjsko delo pa vsak po 4000 evrov neto.Levstikovega nagrajenca 2021 za najboljše leposlovno delo za otroke in mladino je izbrala žirija, ki so jo sestavljali: urednik in pesnik(predsednik žirije) ter, vodja prireditev v Mestni knjižnici Kranj, in, urednica otroškega leposlovja v Mladinski knjigi.O nagradi za življenjsko delo je žirija presojala v naslednji sestavi:, glavni urednik in predsednik žirije,, vodja sektorja Knjižno založništvo,, vodja Uredništva za leposlovje,, likovna urednica,, urednica mladinskega leposlovja in Irena Matko Lukan, urednica otroškega leposlovja.