Amazonke v umetnosti

V nadaljevanju preberite:

Posebnost poparta, kot so ga ustvarjale ženske, je, da so črpale tudi iz osebnih izkušenj. Niki de Saint Phalle je večkrat organizirala srečanja za prijatelje in druge ­obiskovalce ob streljanju. To naj bi nanjo vplivalo terapevtsko. Pomagalo ji je sprostiti jezo in agresijo nad patriarhatom, družbenimi normami, Cerkvijo, vojno ter bolečino, ki ji jo je prizadejal oče, ko jo je spolno zlorabljal. Kadar je streljala v barve, so iz tega nastale slike.