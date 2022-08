Drugačen način rehabilitacije

V nadaljevanju preberite:

Koestlerjeva nagrada oziroma priznanje (Koestler Award), namenjena spodbujanju umetniške ustvarjalnosti med zaporniki ter vsemi, ki so tako ali drugače zaprti v različnih institucijah, letos praznuje šestdesetletnico. Kot se za visoki jubilej spodobi, bo letos eminenten tudi kurator razstave – to bo trenutno eden od najslavnejših umetnikov na svetu, Ai Weiwei. Izbran ni bil zgolj zaradi umetniške slave, temveč tudi in predvsem zato, ker ima zaporniške izkušnje. Kitajske oblasti so ga dolgo preganjale. Leta 2010 je bil zaradi kritike ravnanja kitajskih oblasti ob potresu v Sečuanu v hišnem priporu. Z izgovorom davčne utaje je bil leto pozneje priprt, v zaporu je preživel tri mesece, tudi po izpustitvi je bil ­deležen strogega nadzora in stalnih zaslišanj, zavrnili so njegovo zahtevo za izdajo potnega lista.