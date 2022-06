Fotografija vsebuje celo poljube

V nadaljevanju preberite:

V Galeriji Jakopič je do 2. oktobra na ogled razstava Fotografija kot življenjska izbira, ki zajema izbor 300 fotografij znamenite italijanske fotografinje Letizie Battaglia (1935–2022). Več jih je bilo prvič natisnjenih posebej za to priložnost. Gre za celostno predstavitev njenega opusa, zasnovano po tematskih sklopih, ter po besedah Galerije Jakopič eno od njihovih najobsežnejših in zagotovo najimpresivnejših fotografskih razstav.

»Njeno živ­ljenje je zaznamovala gorečnost, ki jo je usmerila v družbeni angažma. Pogled Letizie Battaglia nikoli ni zanemaril senc,« je k njej zapisala kuratorka Francesca Alfano Miglietti.