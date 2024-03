Javni krst ene od osrednjih slovenskih zasebnih zbirk

V nadaljevanju preberite:

V Narodno galerijo se vrača programski segment, ki ga namenjajo zasebnim zbiralcem. Tokrat z razstavo Umetniška zbirka Krop­les, na kateri bodo iskale prvi stik z javnim pogledom umetnine slovenskih avtorjev, tudi muzejske kakovosti, ob katerih ne skoparijo s komplimenti.

Zbirko, ki sega od bidermajerja in meščanske krajine, prek vrhuncev prve polovice 20. stoletja, do Zorana Mušiča in Metke Krašovec, je v zadnjih desetletjih sestavil zbiratelj Stane Kropušek in hitro naredi vtis, da so v njej tudi nekatera najreprezentančnejša dela, ki so v zadnjem času pristala na trgu umetnin.