Suveren kopist, negotov pri lastnih kompozicijah

V Narodni galeriji se od programa z letnico 2023 poslavljajo z razstavno novostjo, ki ustvari vtis poravnavanja dolga do gradiva, ki je v tamkajšnjih depojih domala od ustanovitve izpred stoletja.

Gre za širok izbor študijskih risb, pretežno moških aktov in ekspresivnih glav, ki jih je med časovno ozko omejenim formiranjem na akademiji na Dunaju ustvaril slikar Janez Potočnik (1749–1834). Zgovoren je podatek, da doslej še ni bil deležen monografske raziskave.

Risbe Janeza Potočnika, ki so stik z javnim pogledom dočakale v kletni galeriji Narodni dom v matični hiši Narodne galerije, so v to ustanovo že leta 1922 prišle kot dar vrhniškega slikarja Simona Ogrina, dve leti zatem pa jih je uredil in v članku prvič objavil Izidor Cankar. Dolgo stoletje zatem jih predstavljajo v družbi drugih Potočnikovih risb, ki so jih v Narodni galeriji pridobili po drugi svetovni vojni v obliki odpisa iz Tehnične srednje šole, in nekaterih iz zbirke sosednjega Narodnega muzeja Slovenije.