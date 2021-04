Kako fotografije ohraniti v kolektivnem spominu

V nadaljevanju preberite:



Na Levstikovem trgu vas pod hišno številko 7 pričaka Galerija Fotografija, prva slovenska zasebna galerija, posvečena umetniški fotografiji, v njej pa poleg razstavnega prostora tudi raznolik nabor vrhunskih domačih in tujih fotoknjig. »Fotoknjige so se mi zdele primerne za vpeljevanje obiskovalcev v fotografsko umetnost, knjige pa so tudi cenovno dostopnejše od fotografij in tako dobra osnova za nadaljnje seznanjanje,« pripoveduje Barbara Čeferin, likovna likovna umetnica Tanja Lažetić, ki je izdala že več kot dvajset fotoknjig, pa dodaja: »Predstavljanje fotografij v knjigi je povezano prav z začetkom fotografije; prvo fotoknjigo je britanska fotografinja Anna Atkins izdala leta 1853. Predvsem so fotoknjige način, kako fotografije hranimo v kolektivnem spominu. Če malo karikiram, lahko rečem, da fotografska serija, ki ni bila izdana v knjigi, v resnici sploh ni bila narejena.«