Lepota, ki govori sama zase

Zbirko v Narodni galeriji – tam danes med drugim odpirajo začasno razstavo novih pridobitev od leta 2011 do 2021 – hranijo v depojih in je glede na material razdeljena na fond del na papirju in fond slik. Poleg umetnin donacija vključuje bogato dokumentarno gradivo, ki se nanaša na umetničino ustvarjanje in priča o postopkih dela, drugih interesih in razmišljanjih. »To so skice, skicirke, zapisi, evidence,« je pojasnila Barbara Jaki ter dodala, da je Metka Krašovec cenila predvsem svoje risbe iz osemdesetih let. »Takrat je bila najbolj svoja, najbolj suverena.« V zbirki 251 umetnin je največ risb.