Letos pandemija ne bo narekovala urnika

V nadaljevanju preberite:

V preteklih dveh letih so bili številni veliki likovni oziroma vizualni projekti, festivali in sejmi zaradi pandemije odpovedani ali preloženi za nedoločen čas, letos so organizatorji odločeni, da bodo izpeljali programe. V Evropi bosta v istem letu potekali dve veliki prireditvi, kasselska ­documenta in beneški bienale. Na beneškem bienalu bo v ospredju odnos posameznika

do tehnologije, na documenti pa bodo dali prednost kolektivnemu delu. Letos bodo med večjimi projekti tudi retrospektivne razstave posvečene Donatellu, Mondrianu in Cézannu.