Manj umetnikov in več junakov

V nadaljevanju preberite:

Marina Abramović je še nedavno zatrjevala, da so nezamenljivi žetoni NFT (non-fungible tokens) zgolj še en kanal za pridobitništvo na trenutni vizualni sceni, zdaj pa si je premislila. V naslednjih dneh bo izdala svoj žeton, na katerem bo posnetek njenega videozapisa Heroj iz leta 2001 in je posvečen njenemu očetu. Odločitev, da nagovori kar najširše občinstvo, po njenih besedah temelji na tem, da obstaja resnična nevarnost tretje svetovne vojne. Dejala je, da je ego Vladimirja Putina velik kot Himalaja, če bo stisnjen v kot, bo uporabil vsakršno orožje, ker se požvižga tako na domače kot na svetovno javno mnenje, in se ne bo oziral na posledice, pa če bodo še tako katastrofalne. V kako nevarnem položaju smo, po njenem mnenju dovolj dobro razumejo zgolj državljani vzhodnih držav, ki imajo z Rusi svoje zgodovinske izkušnje.