Mednarodni odbor zaskrbljen nad odnosom slovenske vlade do kulture

Skupina, ki se v sklopu Mednarodnega odbora za muzeje in zbirke moderne umetnosti (Cimam) s sedežem v Barceloni, posveča kritičnim situacijam v delovanju omenjenih ustanov po svetu, je pohvalila odziv Koroške galerije likovnih umetnosti ob dogajanju, povezanim z razstavo slovenskih umetniških del v Bruslju. Obenem je zaskrbljena nad odnosom slovenske vlade do kulture.Kot so člani odbora za opazovanje muzejev Cimam zapisali v sporočilu za javnost, se zdi, da namerava aktualna slovenska vlada pod vodstvom predsednika vlade Janeza Janše in SDS »nadaljevati s škodljivo strategijo instrumentalizacije kulture kot orodja za lastne medijske kampanje«.Spomnili so, da so v preteklosti že izrazili zaskrbljenost nad upravljanjem kulturnih ustanov ob odhodu direktorice Moderne galerije. Nedavni zaplet med Janševo vlado in Evropsko unijo pa se po njihovem mnenju kaže kot očiten primer izrabe kulture kot političnega orodja, pri čemer posledice takšnih manipulativnih taktik čutijo umetniki in institucije.Spomnili so, da je slovensko ministrstvo za kulturo Koroško galerijo likovnih umetnosti k pripravi razstave slovenskih umetniških del v Evropskem parlamentu, s katero bi obeležili slovensko predsedovanje Svetu EU, povabilo pred dvema mesecema ter da je galerija nalogo sprejela kljub kratkemu roku izvedbe.Sledila je odpoved razstave s strani ministra za kulturo, nato ministrov predlog, da se dela razstavijo na drugi lokaciji ali celo v Sloveniji. Koroška galerija likovnih umetnosti je po mnenju članov odbora za opazovanje muzejev Cimam uspela izjemno težko situacijo prebroditi z umirjenim odporom ter je pri tem ostala osredotočena na vlogo institucije, ki je dobila naročilo, da pripravi razstavo za zelo specifičen kontekst.Minuli četrtek je prišlo do preobrata, ko so z ministrstva za kulturo sporočili, da je razstava v Evropskem parlamentu potrjena. Koroška galerija likovnih umetnosti je po izraženi zahtevi tudi od ministrstva za kulturo prejela pisno zagotovilo, da bo razstava izpeljana pod pogoji, ki so bili potrjeni v začetku priprav na razstavo.Po prejetem potrdila vsebinskih in finančnih pogojev se je galerija o nadaljevanju izvedbe projekta posvetovala z vključenimi ustvarjalci, ki jih je izbral kustos. Kot so sporočili iz galerije, so ustvarjalci nadaljevanje projekta soglasno podprli, a le v primeru, da bo ostal takšen, kot so ga zastavili v Koroški galeriji likovnih umetnosti.Člani odbora za opazovanje muzejev Cimam zato čestitajo Koroški galeriji likovnih umetnosti, da je v tako zahtevnih okoliščinah na prvo mesto postavila umetnike in kuratorsko integriteto projekta. Obenem so zaskrbljeni zaradi ponavljajočih se potez slovenske vlade, ki kulture ne vidi kot polja za raznolikost glasov in perspektiv. Njena dejanja namesto tega pričajo o tem, da kulturo razume kot instrument za nadaljevanje politične agende, še piše v sporočilu za javnost.