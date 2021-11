Nadaljevanje (družinske) tradicije

»Odkar pomnim, smo imeli doma poseben odnos do likovne umetnosti. Vcepil nam ga je moj oče Marjan, ki je bil sicer profesionalni fotograf. Svojo idejo je uresničil v Goriških Brdih z ustanovitvijo Hiše umetnikov Bažato, prostora, namenjenega delu in ustvarjanju umetnikov. Po njegovi mnogo prezgodnji smrti smo se v družini odločili, da z uresničevanjem ideje nadaljujemo tam, kjer jo je oče končal,« je pred odprtjem nove ljubljanske galerije v Severjevem kompleksu Astra dejal Matjaž Bažato.

Kot je poudarila Nina Jeza, kustosinja Galerije Bažato, si s programom želijo poudariti prepoznavnost umetniškega potenciala izbranih umetnic in umetnikov, postati središče sodobnih umetniških praks ter predstaviti raznoliko, poučno in navdihujoče domače in tuje umetniško področje. To nakazuje tudi otvoritvena razstava slikarja Iva Prančiča (1955, Ljubljana), ki pod naslovom Paratimija (vse do 10. decembra) po besedah likovnega kritika in kustosa Branka Franceschija »prinaša potrditev najrazličnejših slikarskih postopkov, značilnih za ne-mimetično umetnost, največji prispevek dvajsetega stoletja k vizualni kulturi«.

Franceschi ob tem poudarja, da je razstavni prostor obeh nadstropij galerije »zasnovan kot zaporedje med seboj povezanih oddelkov, kar omogoča premeščanje in sestavljanje razstavljenih predmetov, umetniških disciplin in usmeritev, da imajo snovalci in kustosi razstave dovolj telesnega in miselnega prostora za operativne ideje«.