Ne pozabite, pomladi ne morejo odpovedati

Pred petimi leti, ko je David Hock­ney praznoval 80. rojstni dan, je londonska galerija Tate Britain v sodelovanju s pariškim centrom Pompidou in Metropolitanskim muzejem v New Yorku pripravila največjo retrospektivo njegovih del doslej. Letos, ko bo Hockney praznoval 85. rojstni dan, je dunajski Bank Austria Kunstforum postavil na ogled 125 njegovih del na razstavi ­David Hockney: vpogledi – ­refleksija zbirke Tate. Na razstavi v Kunstforumu so opazne tudi številne Hockneyjeve umetniške odlike. Impresiven je njegov avtoportret V studiu, december 2017, velikega formata, narejen fotografsko in s pomočjo omenjene programske opreme. Že njegovi zgodnji portreti pričajo o umetnikovem uspešnem prepletanju formalizma portretnega slikarstva s subtilno psihološko analizo.